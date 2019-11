ARB TV-də yayımlanan “Pəncərə” verilişinin yayımı dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, üç ildir həftəlik yayımlanan proqram, üç aydır həftəiçi 5 gün yayımlanırdı. Veriliş 50-ci bölümü ilə ekranla vidalaşıb. Bildirilib ki, veriliş rəhbərliyin qərarı ilə qeyri-müəyyən müddətədək dayandırılıb.

Qeyd edək ki, proqramın aparıcısı Rahil Sayadoğlu idi.

(axsam.az)

