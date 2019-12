Bakının Qaradağ rayonunda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun 70-ci kilometrliyində, Ələt qəsəbəsi ərazisindən keçən hissədə qeydə alınıb. “Mercedes” markalı avtomobil yolu keçən Lənkəran sakini olan 50 yaşlı kişini vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı BYDPİ tərəfindən araşdırma aparılır.(Apa)

