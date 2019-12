Ağdam rayonunda bədbəxt hadisə baş verib

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdamda qonaq olan Bərdə rayon Dəymədağlı kənd sakini 32 yaşlı Şəfəq İsmayılovanı elektrik cərəyanı vurub.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilsə də həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.(Report)

