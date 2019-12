Türk bloqerin döymə vurdurduğu yer hər kəsi şoka saldı - FOTO

Türkiyəli sosial media fenomeni, bloqer Danla Biliç hər kəsi təəccübləndirən bir hərəkətlə gündəmə gəlib.

Yerli mətbuat xəbər verir ki, bloqer yeni döyməsi ilə diqqət çəkib.

Onun bədəninin hansı nöqtəsinə tatuaj elətdirməsi izləyicilərini şoka salıb.

Belə ki, alt dodağının iç tərəfinə “HELP” (İngiliscə kömək - red.) yazdıran fenomen bunu canlı yayımda izləyiciləri ilə bölüşüb.

Qeyd edək ki, keçən həftə izləyiciləri ilə canlı söhbət zamanı spirtli içkilərə aludə olduğunu təsdiqləyən Biliç bu vərdişdən qurtulmaq üçün mübarizə apardığını bildirib. (oxu.az)

