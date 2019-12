Yevlaxda 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Yevlax avtovağzalının yaxınlığında qeydə alınıb.



Biri "VAZ 2107" olmaqla, iki avtomobil toqquşub. Qəza nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar - 1994-cü il təvəllüdlü Ağstafa rayon sakini Namiq Eyvazlı, 1993-cü il təvəllüdlü Balakən rayon sakini Rəfael Kərimov və 1995-ci il təvəllüdlü Qax rayon sakini Elnur Məmmədli xəstəxanaya yerləşdirilib.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.



