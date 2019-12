Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 13-cü turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha bir görüş keçiriləcək. Belə ki, çempionluğa iddialı olan "Neftçi" səfərdə autsayder "Səbail"in qonağı olacaq. Qarşılaşma “ASCO Arena”da baş tutacaq.



Qeyd edək ki, tura sabah keçiriləcək "Sabah" - "Qarabağ" oyunu ilə yekun vurulacaq.

