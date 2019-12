İraqın Baş naziri Adel Abdul Mahdi vəzifəsindən istefa verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ölkədə davam edən etiraz aksiyalarından sonra Baş nazir istefa ərizəsini parlamentə göndərib.



“Böhranı dayandırmaq üçün istefa vacibdir”, - Abdul Mahdi bildirib.



Qeyd edək ki, bu gün İraq parlamenti növbədənkənar iclasında onun istefasını müzakirə edəcək.

