AVRO-2020-nin A qrupunun Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunların başlanma saatı Mərkəzi Avropa vaxtı ilə göstərilib.



13 iyun, saat 15:00

Uels - İsveçrə



17 iyun, saat 18:00

Türkiyə - Uels



21 iyun, saat 18:00

İsveçrə - Türkiyə



Qeyd edək ki, A qrupunda mübarizə aparacaq İtaliya milli komandası bu mərhələdəki hər 3 oyununu Roma şəhərindəki "Olimpiko" stadionunda keçirəcək.

