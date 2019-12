Ötən gün Bakıda konsert verən türkiyəli müğənni Ersay Üner qalmaqal yaşayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Axşam.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, o, kulisdə meneceri Subutay Yitginlə mübahisə edib.

Əsəblərini cilovlaya bilməyən ifaçı menecerini döyüb. Bu zaman otaqda olan digər komanda üzvləri onları sakitləşdirib.

Davanın hansı səbəbdən yarandığı isə məlum deyil.

Qeyd edək ki, Ersay Üner Azərbaycanda “İki aşık” mahnısı ilə məşhurlaşıb.

