Şəmkir - Gədəbəy avtomagistralında ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə magistralın Şəmkir rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. "Mitsubishi Pajero" və “VAZ-21011” markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 5 nəfər həlak olub.



Qəzanın hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil. Araşdırma aparılır.

