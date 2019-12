Çimərlik futbolu üzrə FIFA referisi İnqilab Məmmədov yeni təyinat alıb.

Metbuat.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, həmyerlimiz Paraqvayda keçirilən dünya çempionatının final oyununu idarə edəcək.

O, İtaliya-Portuqaliya görüşünün hakimi olacaq.

