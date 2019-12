Bakıda əcnəbi tələbə ölümlə təhdid edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə polisə İran vətəndaşı, Azərbaycan Tibb Universitetinin 2-ci kurs tələbəsi, 2000-ci il təvəllüdlü Hanifehzadeh Helia Nadir qızı məlumat verib.

O bildirib ki, noyabrın 29-da paytaxtın Səbail rayonu, A.Zeynallı küçəsi 3 saylı ünvanın qarşısında tanışı, 1978-ci il təvəllüdlü Rəhimov Ülvi Sübhan oğlu onu ölümlə hədələyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



