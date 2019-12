Ukraynada Kiyev Vilayət Şurasının deputatı, “Objora” restoranlar şəbəkəsinin rəhbəri Vyaçeslav Sobolev silahlı hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "strana.ua" portalı məlumat yayıb.

Hadisə zamanı ukraynalı deputatın özü ciddi xəsarət almasa da, 3 yaşlı oğlu yaralanıb. Xəstəxanaya aparılarkən azyaşlı yolda həyatını itirib.

Qeyd edək ki, naməlum şəxslər Kiyev şəhərində Lev Tolstoy küçəsi ilə Tarasovskaya küçəsinin kəsişməsində deputatın avtomobilinə atəş açıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.