İnquşetiyada keçirilən sambo üzrə turniri zamanı kütləvi dava baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Vaza" nəşri "Telegram" kanalına məlumat yerəşdirib.

Tərəflər arasında mübahisə İnquşetiya və Çeçenistan təmsilçilərinin qarşılaşması zamanı yaranıb.

Münaqişənin səbəbləri açıqlanmasa da, həm idmançılar, həm də azarkeşlər kütləvi əlbəyaxa davada iştirak ediblər.

