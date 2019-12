Afaq Bəşirqızı deputat olmaq istəyirmi? - AÇIQLAMA

Xalq artisti Afaq Bəşirqızı sosial şəbəkədə millət vəkili olması ilə bağlı başlanılan kampaniya və yayılan məlumatlara münasibət bildirib.

Metbuat.az bildirir ki, "Oxu.az"-a danışan Xalq artisti belə bir təklifin onun üçün süpriz olduğunu bildirib:

“Belə bir təklifin olması özüm üçün də süpriz oldu. Hamıya minnətdarlığımı bildirirəm. Amma hələlik bu barədə fikirləşmirəm.

Hazırda yeni layihələrim var. Başım onlara qarışıqdır”.

“Sənət dostlarından kimlərsə bununla bağlı sizinlə əlaqə saxlayıb?” sualına gəlincə, Afaq Bəşirqızı qeyd edib:

“Xeyr. Çünki buna vaxtım yoxdur. Bütün günü yeni layihə ilə bağlı axşam saat 23:00-a kimi çalışıram. İnanın ki, hər gün evə yorğun gəlirəm”.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə sənətçilərin bir çoxu Afaq Bəşirqızının şəklini yayaraq, onun deputat olmasını istəmələri ilə bağlı paylaşımlar edib. Hətta bununla bağlı sosial şəbəkələrdə kampaniyalar belə başladılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.