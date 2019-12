Zərdab Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni başçısı Mərdan Camalov sələfinin ən yaxın kadrını işdən çıxarıb.

Metbuat.az bildirir ki, Zərdab Rayon İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə, Mərdan Camalovun əmri ilə, köməkçisi Səlimov Vasif Nuru oğlu tutduğu vəzifədən azad olunub.

Qeyd edək ki, Vasif Səlimov uzun müddət Zərdab Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Lütvəli Babayevin köməkçisi olub. (unikal.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.