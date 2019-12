Milli Məclisin dekabrın 2-ə təyin olunan plenar iclas başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, spiker Oqtay Əsədovun sədrli ilə keçirilən iclasın gündəliyində bir məsələnin müzakirəsi nəzərdə tutulub.

Xatırladaq ki, bugünkü iclasda Milli Məclisin buraxılması və növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə müraciət edilməsi barədə məsələyə baxılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.