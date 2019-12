İranda “quş qripi”ndən 37 nəfər ölüb

İranda “quş qripi” (H1N1) 37 nəfərin ölümünə səbəb olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İran Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamaya əsasən, bu il “quş qripi” ölkədə çox geniş formada yayılıb.

Bu ilin əvvəlindən indiyədək quş qripindən 37 nəfər ölüb, çox sayda insan xəstəxanaya yerləşdirilib.

Gülüstan, Mazandaran, Kohküluye və Boyir Əhməd, Kirman və Xuzestan əyalətlərində bu virusa yoluxanların sayı digər əyalətlərə nisbət daha çoxdur.

Xəstəxanalarda “quş qripi”nə yoluxan insanlar üçün xüsusi palatalar ayrılıb.

