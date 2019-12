“Parlamentin yenilənməsi zəruridir” - Oqtay Əsədov

“Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi köklü islahatlar son dövrlər keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu spiker Oqtay Əsədov parlamentin buraxılması və növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında prezidentə müraciət edilməsi barədə keçirilən plenar iclasda çıxışı zamanı deyib.



Spiker bildirib ki, Nazirlər Kabinetində, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında, məhkəmə sistemində, bir sözlə, bütün sahələrdə aparılan struktur və kadr islahatları cəmiyyətdə rəğbətlə qarşılanır.



“Həyata keçirilən islahatların sistemli xarakter daşıması, qarşıya çıxan yeni çağırışlar, cəmiyyətin gözləntiləri və digər amillər qanunvericilik hakimiyyətində də islahatların dərinləşməsini və parlamentin yeniləşməsini zəruri edib”.

