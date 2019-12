DİN Şəmkirdə 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnən qəza ilə bağlı məlumat yayıb

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Şəmkirdə baş verən ağır yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, dekabrın 1-də saat 20 radələrində Şəmkir şəhəri ərazisində şəhər sakinləri T.Abdıyevin idarə etdiyi “Mitsubishi Pajero” və Vüqar Orucovun idarə etdiyi “VAZ-21013” markalı avtomobillər toqquşub.

Nəticədə “VAZ” markalı avtomobilin sürücüsü və sərnişinlərindən qardaşı Dilqəm, onun arvadı Rəsmiyyə, qızı Nübar, həmyerlisi Hədiyyə Əliyeva hadisə yerində ölüblər. Daha 1 sərnişin və digər sürücü xəstəxanaya yerləşdirilib.

Şəmkir Rayon Polis Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

