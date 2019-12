Parlamentin buraxılması və növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı ilə bağlı qərarın hazırlanması üçün redaksiya yaradılıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə parlamentin bu gün keçirilən iclasında spiker Oqtay əsədov bildirib.

Spiker qeyd edib ki, redaksiya heyətinə Milli Məclisin sədrinin müavini bahar Muradova, deputatlar Əli Hüseynli, Fəzail İbrahimli, Sahibə Qafarova, Səməd Seyidov daxil edilib.

