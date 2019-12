Axund oğlunun sərxoş şəkildə maşın sürməyindən DANIŞDI: "Namaz qılan olub"

Mətbuatda Zərdab rayon Cümə məscidinin axundunun oğlu içkili vəziyyətdə avtomobil idarə etdiyi üçün yol patrul xidməti əməkdaşları tərəfindən saxlanılması ilə bağlı məlumat yayılmışdı.

Metbuat.az bildirir ki, məsələ ilə bağlı "unikal.org"-a açıqlama verən axund Feyzulla Tağıyev oğlunun maşınının saxlanmasının təfərrüatlarını danışıb:

"Yol polisinin saxladığı avtomobil həqiqətən də mənim oğlum Məzahir Tağıyevindir. O, işi ilə bağlı içmir. Oğlumun dostları bir günlük evə gəldiyi üçün ona deyiblər ki, gedək yeyib-içək. Hadisə də həmin məclisdən çıxanda baş verib. Oğlum maşını sərxoş vəziyyətdə sürməyib. Oğlumun yanındakı dostları sərxoş olub. Onlar maşından düşüb, səs-küy yaratdığına görə, oğlumunun adını aktlaşdırıblar. Oğlum indi işinə görə namaz zad qılmır. Amma işə düzələnə qədər namaz qılıb".

Qeyd edək ki, ötən gün Zədab rayonunun mərkəzi küçəsində Məzahir Feyzulla oğlu Tağıyevin idarə etdiyi “10 LF 572” dövlət nömrə nişanlı "VAZ-2107" markalı minik avtomobili yol patrul xidməti əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Yoxlamalar zamanı məlum olub ki, M. Tağıyev içkili vəziyyətdə sürücülük hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə edir. Saxlanılan şəxs barədə müvafiq qaydalar çərçivəsində tədbir görülüb.

