Xalq artisti Aygün Kazımovanın bir neçə gün öncə dünyasını dəyişən qardaşı Kazımov Kazım Ələsgər oğlunun yas mərasimi keçirilir.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, mərhumun üç mərasimi Təzə Pir məscidində baş tutub.



