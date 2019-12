Bu bina Ağ Şəhərdə tikilir - FOTO

Huner Group daha bir layihənin - “Hünər Park” yaşayış kompleksinin tikintisinə start verib. Fransız üslublu 7 mərtəbədən ibarət eleqant bir layihə olan “Hünər Park” Bakı Ağ Şəhər-də, Babək və Nobel prospektini birləşdirən Babək rayonunda yerləşir. Bu rayon, fransız üslubunda işlənmiş orta hündürlüklü binalarla əhatə olunan və aşağı tikili sıxlığı ilə yaşayış üçün ideal bir rayondur. “Hünər Park” yaşayış kompleksinin iki böyük prospektin kəsişməsində yerləşməsi şəhərin tarixi mərkəzinə, oradan da Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanına getməyi asanlaşdırır. Qonşuluqda orta məktəblər, parklar, müasir biznes və ticarət mərkəzlərinin layihələndirilməsi “Hünər Park” yaşayış kompleksini yaşam üçün ən ideal yerlərdən birinə çevirir.

“Hünər Park” yaşayış kompleksi dünyaca məşhur ATKINS şirkəti tərəfindən xüsusi olaraq Bakı Ağ Şəhər üçün layihələndirilib. Layihədə mənzillərin iki tərəfə çıxışlı işlənməsi keyfiyyətə olan ən müasir tələblərə uyğundur. 7 mərtəbədən və 9 blokdan ibarət olan binanın hər mərtəbəsində 2 ədəd olmaqla ümumilikdə 114 məzil yerləşir. Kompleksin 2 yeraltı mərtəbəsində 165 maşının dayanması üçün avtomobil dayanacağı nəzərdə tutulub. “Hünər Park”ın 2 260 m2-lik həyətyanı sahəsində isə futbol və voleybol meydançası, uşaqlar üçün xüsusi əyləncə zonası, həmçinin sakinlərin rahat istirahəti üçün yaşıllıqlarla əhatə olunmuş xüsusi ərazi nəzərdə tutulub. Həyətyanı sahənin maşınsız olması və tamamilə sakinlərin istifadəsinə verilməsi isə daha bir üstünlükdür. Belə ki, həyətdə sakinlər üçün avtomobil dayanacağı nəzərdə tutulmamışdır.

Layihənin ən cəlbedici xüsusiyyəti isə burada da Flexhouse sisteminin tətbiq olunmasıdır. Belə ki, “Hünər Qüllələri” layihəsində olduğu kimi “Hünər Park” yaşayış kompleksində də sakinlərin istifadəsi üçün xidmət sahələri ayrılmışdır. Bu sahələrə açıq futbol və voleybol meydançası, uşaq əyləncə parkı, özəl mətbəx və parti otağı, kinozal, sürücü otağı, musiqi və karaoke otağı, playstation otağı, stolüstü tennis və bilyard salonuaiddir.

Siz də “Hünər Park” yaşayış kompleksindən mənzil sahibi olmaq istəyirsinizsə satış ofisimiz gələvə ya 050 409 00 44 nömrəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Ünvan: Bakı Ağ Şəhər, Park rayonu.

Telefon: (012) 409 00 44

(050) 409 00 44

Web: www.hunergroup.az

E-poçt: [email protected]roup.az

Facebook: https://www.facebook.com/hunergroup/

Instagram: https://www.instagram.com/hunergroup

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzhwuH7cKBZPuZUfr...

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.