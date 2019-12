Azərbaycanda nə qədər məhkum edilən uşaq var? - STATİSTİKA

Azərbaycanda cinayət törətmiş və məhkum edilən uşaqların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, ötən il Azərbaycanda 301 nəfər 14-17 yaşlı uşaq törətdiyi cinayatə görə məhkum edilib. 2017-ci ildə bu göstərici 323, 2016-cı ildə 261, 2015-ci ildə 286, 2010-cu ildə 238 olub.

Ötən il ümumilikdə 12 433 (2017-ci ildə 13 733) nəfər məhkum edilib. Onların 11 864-ü (2017-ci ildə 13 147) kişilər, 569-u (2017-ci ildə 586) qadınlar olub. Məhkumların 6 381-i (2017-ci ildə 7 264) azadlıqdan məhrum edilib.

Keçən il 16 727 (2017-ci ildə 16 750) nəfər cinayət törədib ki, onların 15 705-i (2017-ci ildə 15 787) kişi, 1 022-si (2017-ci ildə 963) qadın olub.

Cinayət törətmiş şəxslərin 471-i (2017-ci ildə 486) 14-17 yaşlı uşaqlar olub. 2016-cı ildə cinayət törədən uşaqların sayı 442 nəfər, 2015-ci ildə 477 nəfər, 2010-cu ildə 439 nəfər olub.

2017-ci ildə 14-17 yaşlı uşaqlar və onların iştirakı ilə 455 ( 2017-ci ildə 532, 2016-cı ildə 395, 2015-ci ildə 467, 2010-cu ildə 375) cinayət törədilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.