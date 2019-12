“Uşaq üçün kitab aldım, içərisində qeyri-etik ifadələr var idi” – Uşaq ədəbiyyatının bugünü - VİDEO

İnformasiya bolluğu dövründə uşağın kitaba marağını çəkmək çətin məsələdir.

Metbuat.az bildirir ki, zəmanə uşaqları artıq köhnə nağıllara inanmırlar. Ona görə də övladına kitab seçən müasir valideynin işi çətinləşib.

Sərxan Rüstəmov – Vlogger: “Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, valideynlər kitab alarkən gərək bir az həssas davransınlar yəni uşağa önlərinə keçən kitabı alıb aparmasınlar, üz qabığına aldanmasınlar mütləq həmin kitabı alıb aparmazdan öncə həmin mağazada baxsınlar”.

Problem də elə şəkillərə baxıb seçilən kitabın içərisində yazılarla bağlıdır. Son vaxtlar uşaq ədəbiyyatı adı ilə satışa çıxarılan bəzi vəsaitlərdə onların yaşına uyğun olmayan mövzulara, hətta qeyri-etik ifadələr də rast gəlmək olur.

Mehriban Ağayeva – Uşaq yazarı: “Mən bir dəfə bir kitab aldım kitabın üz qabığından çox xoşum gəldi içinə də baxdım gördüm şəkillər çox cəlb edicidir aldım apardım oxudum özüm baxdım gördüm ki, yox burda qeyri-etik cümlələr var yəni uşaqlara uyğun olmayan cümlələr işlənib”.

Yerli uşaq yazarları ilə bağlı da problemlər böyükdür. Bizim balacalar Tom Soyyer, Möcüzələr ölkəsinə gedən Alisanı tanıqları qədər Azərbaycan müəlliflərinin qəhrəmanlarını tanımırlar. Mütəxəssislərin fikrincə, uşaqlar üçün yazan şəxs onlarlar mütəmadi ünsiyyətdə olmalı, qəhrəmanlarını da buna uyğun seçməli, beləliklə onlara sevdirməlidir.

Mehriban Ağayeva – Uşaq yazarı: “Alma atdanır stolun üstünə uşağa deyir ki, sən məni niyə xoşlamırsan heç bilirsən mənim tərkibimdə nə qədər vitamin var, sonra o biri meyvələr davam edirlər. Bu hekayəni mən səhnəlşdirdim, gördüm ki, uşaqlar maarifləndilər, onlar meyvələri xoşlamağa başladılar”.

Nağıl kitablarını uşaqlara sevdirmək məsələsində ən əsas məqam yəqin ki, onların nəql olunma qaydasındadır Valideynlər övladlarına nağıl danışarkən qismən də olsa obrazları canlandırmağa çalışsa bu onlar üçün daha maraqlı olar.

Azərbaycan dilində uşaq kitablarının azlığı problem də həll olunmayıb. Paytaxtdakı satış nöqtələrində ingilis və rus dillərində uşaqları üçün daha çox kitab tapmaq olur, nəinki ana dilimizdə.

Sərxan Rüstəmov – Vlogger: “Bəzi boşluqlar var, məsəlçün tutaq ki, şahmatla bağlı kitab tapa bilmirəm öz dilimizdə məsəlçün rus dilində türk dilində ingilis dilində kitablar var amma ana dilimizdə yoxdur”.

Araşdırmalarda göstərir ki, uşaqlarda kitab sevgisi körpə yaşlarında formalaşdırılmalıdır. Bu həm onların nitq inkişafını tezləşdirər həm də, onların əqli inkişafına müsbət təsirini göstərər.

