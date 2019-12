Rakitiç "Barselona"da qalmaq istəyir

“Barselona”nın futbolçusu İvan Rakitiç Kataloniya klubundakı gələcəyi haqda danışıb.

Metbuat.az İspaniya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, xorvatiyalı yarımmüdafiəçi oynayacağı təqdirdə komandada qalmaq istədiyini bildirib:

“Daim heyətdə olmaq istəyirəm. Əgər oynaya bilsəm, mənim üçün “Barselona”dan daha yaxşı bir yer yoxdur. Hər günümün dadını çıxarmaq istəyirəm”.

Qeyd edək ki, İvan Rakitiç 2014-ci ildən “Barselona”nın formasını geyinir. Son vaxtlar heyətə düşməkdə çətinlik çəkən futbolçunun “İnter”ə keçəcəyi haqda xəbərlər yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.