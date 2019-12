Rusiya Suriyanın şimalında hərbi bazalarının sayını artırıb.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Moskva PKK/YPG terrorçularının işğalı altındakı Haseke bölgəsində daha 3 hərbi məntəqə qurub.

Məlumata görə, hərbi məntəqəyə ilk mərhələdə 20-yə qədər rusiyalı hərbçi yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, buna qədər Rusiya Suriyanın şimalında bir neçə hərbi baza qurub.

