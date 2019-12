“Yaxın günlərdə Rusiya ilə yeni “S-400” sazişi imzalanacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin prezident adminstrasiyasından açıqlama verilib. Açıqlamaya görə, Moskva ilə müdafiə sistemlərinin satışına dair bütün məsələlər razılaşdırılıb.

“S-400”lərin təhvil verilməsi tarixi isə texniki məsələlərdən asılıdır. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Rusiya hökumətindən Türkiyə ilə yeni “S-400” sazişi barədə danışıqlar aparıldığı bəyan edilmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

