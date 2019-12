Bakı-Sumqayıt yolunda qəza baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Bakı-Quba yolunun Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Bakı istiqamətində hərəkətdə olan “Toyota” markalı 50 DP 566 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə 135 nömrəli müntəzəm xətt marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobusu toqquşub.

Qəza nəticəsində xəsarət alan olmasa da, Bakı-Sumqayıt yolunda tıxac yaranıb. (Trend)

