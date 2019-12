İranda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az "APA"-ya istinadən bildirir ki, Oranda Qəzvin – Zəncan maqistral yolunda baş verən zəncirvarı qəzada 3 nəfər ölüb, 24 nəfər yaralanıb.

Məlumata görə, hadisə yerli vaxtla 01:58-də baş verib. Qəza nəticəsində avtobus yük maşını və bir neçə minik avtomobili ilə toqquşub.

Yaralananlardan 10 nəfərin vəziyyəti ağır olduğundan, onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. 14 nəfər isə ambulator müayinə olunub.

