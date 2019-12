Saxta “Peyğəmbər”in yanında dəfn olunmaq üçün növbə yarandı

Türkiyənin Bursa şəhərində dəfn yeri almaq üçün insanlar növbəyə dayanıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, saxta “Peyğəmbər” İsgəndər Erol Evrenesoğlunun dəfn edildiyi “Hamitlər” qəbiristanlığına yer almaq üçün 100-dən çox insan müraciət edib.

Lakin müraciətlər artdığı üçün qəbiristanlıq rəhbərliyi yer satışını dayandırıb.

Eyni zamanda, məzarı türbəyə çevirməyə də icazə verilməyib.

ABŞ-da vəfat edən Evrenesoğlunun oğlu daha əvvəl “Pınarbaşı” qəbiristanlığında dəfn yeri üçün müraciət etsə də, onun müraciəti qəbul edilməyib. (oxu.az)

