Bakıda Rusiya vətəndaşına qarşı 32 min manatlıq dələduzluq edilib

Bakıda Rusiya vətəndaşına qarşı dələduzluq edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Rusiya vətəndaşı, 1978-ci il təvəllüdlü Leyla Məmmədova Yasamal rayon Polis İdarəsinə müraciət edərək 2009-cu ildə Xətai rayonu, Nobel prospekti yerləşən “RRR” MTK-dan 32300 manata mənzil aldığını və bu il Rusiyadan Bakıya gələndə həmin mənzilin başqa bir şəxsə satıldığının şahidi olub.

L. Məmmədova ona qarşı edilən dələduzluq fakltı ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

