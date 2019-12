Masallı rayonunda zəncirvari yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, hadisə dekabrın 2-də gecə saatlarında rayonun mərkəzində qeydə alınıb.

Belə ki, “Toyota Prado” markalı minik avtomobili hərəkətdə olan zaman idarəetmədən çıxıb və yolun kənarında olan digər maşınlara çırpılıb.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb və ümumilikdə 4 avtomobilə ziyan dəyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

