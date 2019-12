Müğənni Ayaz Qasımov müzakirələrə səbəb olacaq addım atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi instaqramda ailəvi fotosunu paylaşsa da, xanımının üzünü smayliklə gizlədib.

O, sözügedən fotoya “10 il öncə məhz bu gün həyatıma məna, rəng gəldi. Çox şükür Rəbbimə ki, xoşbəxtəm. Allah hamını xoşbəxt eləsin. Bu günlərimiz üçün Allaha şükürlər olsun! Artıq övladlarımız böyüyür və bizim üçün həyatın mənası daha da gözəlləşir. Hər günümüz, ilimiz daima gözəl keçsin. Yaxşı ki, varsan”, - deyə şərh yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.