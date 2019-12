Bakının Binəqədi rayonunda, Ziya Bünyadov prospektində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində BMW və "Opel" markalı avtomobillər toqquşub.

Ağır yol qəzası nəticəsində 6 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara yerləşdirilib.

Qəza zamanı yolda sıxlıq yaranıb. Yol infrastrukturuna ziyan dəyib.

Hadisə yerindən görüntünü təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.