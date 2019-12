Şəhid atası olan dosent vəfat edib - FOTO

Sumqayıt Dövlət Universitetinin (SDU) dosenti Bəhram Məmmədli vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, universitetdən verilən xəbərə görə, B.Məmmədli ötən gün 73 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, B.Məmmədli SDU-nun Tarix və coğrafiya fakültəsinin Azərbaycan və Şərqi Avropa xalqları tarixi kafedrasının dosenti olub. O, 1946-cı ildə Füzuli rayonunun Böyük Pirəhmədli kəndində qulluqçu ailəsində dünyaya gəlib. 1986-cı ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix institutunda “Azərbaycanda kəndlilərin maddi rifah halının və mədəni-texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi uğrunda mübarizə 30-cu illərdə” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək, tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb. 20-dən çox elmi məqalə və kitabın müəllifidir. 2003-ci ildən SDU-da Azərbaycan və Şərqi Avropa xalqları tarixi kafedrasının dosenti vəzifəsində işləyib, 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2017-ci il noyabrın 12-də verdiyi sərəncamla “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq görülüb.

Xatırladaq ki, onun oğlu Şaiq İdrisov 1992-ci ilin oktyabrın 8-də Füzuli rayonunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. (Report)

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.