NATO-nun yenilənməsi qaçılmazdır - Ərdoğan

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO-nun yenilənməsinin qaçılmaz olduğu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan bu barədə Şimali Atlantika alyansı sammitinə yola düşməzdən öncə mətbuat konfransında söyləyib.

“NATO-nun yenilənməsi qaçılmazdır. Türkiyə mütəffiqlərin əməkdaşlığının genişləndirilməsi istiqamətində çalışacaqlarına və terrorla mübarizədə Ankara ilə həmrəylik nümayiş etdirəcəklərinə ümid edir”, – deyə Ərdoğan qeyd edib və Türkiyənin “NATO-nun dəyişilməz ölkəsi” olduğunu bildirib.

Ərdoğan Ankara ilə Moskvanın münasibətləri məsələsinə də toxunaraq Rusiyanı Türkiyənin əsas müttəfiqlərindən biri adlandırıb. O, Rusiya ilə münasibətlərin digər müttəfiqlərlə münasibətlər üçün alternativ olmadığını, əksinə, bu münasibətlərin bir-birini tamamladığını vurğulayıb.

Qeyd edək ki, NATO-nun növbəti sammiti 3-4 dekabr tarixlərində Londonda keçiriləcək.

