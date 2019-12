“Röya xala, “peraşki” qurtardı deyə boşandınız?” - VİDEO

Xalq artisti Röya Ayxan İTV-də yayımlanan “3D” proqramında maraqlı açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi oğlu Hüseynin oxuduğu məktəbdə müəllim oğlu kimi münasibət göstərilməsindən narazılıq edib:

"İstəmirəm ki, məktəbdə oğluma anası müğənnidir deyə müraciət olunsun. Bir dəfə 5-6 yaşlı uşaq mənə yaxınlaşıb dedi ki, Röya xala, "peraşki" qurtardı deyə boşandınız?.

Deməli, evdə mənim haqqımda danışıblar ki, uşaq da gəlib məktəbdə təkrarlayır. Yəni, bu 5 yaşında uşağın dərk edəcəyi yumor deyil".

