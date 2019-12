Donald Trampdan Türkiyəyə tərif: "Yaxşı iş bacarırlar"

Fransa prezidenti Emanuel Makronun NATO haqqındakı ifadələrinə reaksiyalar davam edir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Donalt Tramp verdiyi açıqlamada NATO-nun beyin ölümünün həyata keçdiyini söyləməyin çox təhqiramiz olduğunu deyib:

"NATO-ya ən çox ehtiyac duyan ölkələrin başında elə Fransa durur. Bu tərz açıqlamalar çox təhlükəlidir. "

Tramp həmçinin Türkiyə ilə bağlı da açıqlama verib:

"Türkiyə ilə yaxşı əlaqələrimiz var. Yetərincə uzun müddət sərhədlərində qaldıq, artıq sərhədlərindən çəkilmişik. Yaxşı iş bacarırlar".

