Cavid Qurbanov fiziki məhdudiyyətli istedadlı şəxslərlə görüşüb

Milli Məclisin üzvü Cavid Qurbanov Kəlbəcər rayonundan olan, fiziki məhdudiyyətli istedadlı insanlarla görüşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə bildirilib.

Məlumata görə, görüşdə 10-a yaxın şəxs iştirak edib.

Millət vəkili xüsusi diqqətə ehtiyacı olan şəxslərin sosial qayğıları ilə maraqlanıb. Görüş iştirakçılarını narahat edən məsələlərlə bağlı qeydlər aparılıb. Həmin çətinliklərin qısa müddətdə aradan qaldırılacağı bildirilib. Görüşdə ölkəmizdə əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində aparılan işlərdən danışılıb. Dövlət başçısı İlham Əliyevin və birinci vitse - prezident Mehriban Əliyevanın həmin şəxslərə göstərdiyi diqqət və qayğıdan söhbət açılıb. Əlilliyi olan insanların cəmiyyətə inteqrasiyası və reabilitasiyası istiqamətində atılan addımlar barədə məlumat verilib. Sonda görüş iştirakçıları onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

Qeyd edək ki, 1992-ci il dekabrın 14-də BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi qətnaməyə əsasən, hər il dekabrın 3-ü dünyada Beynəlxalq Əlillər Günü kimi qeyd edilir. Azərbaycan 2006-cı ildən BMT-nin “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Konvensiyasına qoşulub.

