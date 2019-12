"TikTok" sosial şəbəkəsi istifadəçilərin məlumatlarını satır?

ABŞ-ın Kaliforniya ştatında "istifadəçi məlumatlarının gizliliyini pozaraq şəxsi məlumatların Çinə satılması" iddiası ilə "TikTok" sosial şəbəkəsinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırılıb.

Metbuat.az bu barədə BBC-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, "TikTok"u məhkəməyə verən universitet tələbəsi Misty Honq tətbiqi yüklədiyini, lakin hesab açmadığını, paylaşmadığı videoları şirkətin gizli əldə etdiyini iddia edir.

"TikTok" istifadəçilərin razılığı olmadan şəxsi məlumatları reklam və mənfəət üçün satmaqda və haqsız qazanc əldə etməkdə ittiham olunur.

Xatırladaq ki, 2017-ci ildə Çinin texnologiya şirkəti "ByteDance" tərəfindən yaradılan sosial şəbəkə platforması "TikTok"un dünyada, təxminən, 500 min aktiv istifadəçisi var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.