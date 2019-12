Bu gün xalq artisti Rəfael Dadaşovun səhhətinin pisləşdiyi xəbəri yayılıb.



Metbuat.az bildirir ki, məsələ ilə bağlı ARB TV-nin “Elgizlə İzlə” verilişində xalq artistinin qızı müğənni, Səidə Dadaşova ilə telefon bağlantısı yaradılıb.



İfaçı atasının səhhətinin pis olduğunu təsdiqləyib:

“Vəziyyəti bir az ağırdır. Problemi ürəkdir, oksigen çatışmazlığı var, bir də pnevmoniya – ciyərinə su yığılıb. Ona görə xəstəxanada yatır”.

