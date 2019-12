Müğənni Samira Əfəndi imicini dəyişib - FOTOLAR

İfaçı “ Cinemazadeh” kinostudiosunun “Qış Nağılı”filminin qala gecəsində kameralara tuş gəlib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Əfəndinin saç rəngini dəyişməsi sevənləri tərəfindən müsbət qarşılanıb. Onun yeni imicinin müəllifi dünyaca məşhur stilist Anar Ağakişiyevdir, geyim müəllifi isə Ayşən Temirazovadir

Qeyd edək ki, ilk dəfə kinoya çəkilən Samira Əfəndi “Qış Nağılı” filmində Gülər obrazını canlandırıb. Xatırladaq ki, müğənni bir neçə gün öncə “Yol ayrıcında” adlı mahnısına çəkilən klipini təqdim edib.



