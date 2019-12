Dekabrın 1-nə Azərbaycanda pul bazası 10 milyard 674,5 milyon manat olub.

Metbuat.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu göstərici noyabrın 1-i ilə müqayisədə 375,7 milyon manat çoxdur.



Qeyd edək ki, keçən ilin sonuna ölkədə pul bazası 9 milyard 545,7 milyon manat təşkil edib.

