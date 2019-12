Azərbaycan kubokunda 1/8 final mərhələsinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə “Keşlə” “Kəpəz”i qəbul edib.



Matç “Keşlə”nin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bu mərhələdə qalib bir oyunluq mübarizə nəticəsində müəyyənləşdiyindən "Keşlə" 1/4 finala vəsiqə qazanıb və "Qarabağ"a rəqib olub.



Qeyd edək ki, bu mərhələnin digər oyunları sabah oynanılacaq.



