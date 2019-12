Türkiyədə hərbçilərin olduğu zirehli avtomobil qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Tunceli vilayətinin Pülümür rayonunda sürücünün idarəetməni itirməsi nəticəsində baş verib.



Qəza zamanı xəsarət alanların olduğu bildirilir. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Araşdırma aparılır.

