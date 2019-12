“Azəriqaz” İstehsalat Birliyində (İB) yeni təyinat olub.

“Azəriqaz”dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qurumun baş direktoru Ruslan Əliyevin bu gün imzaladığı əmrlə baş direktorun satış və istismar üzrə müavininin vəzifə səlahiyyətlərinin icrası Birliyin Mexanika və energetika şöbəsinin rəisi Cahid Əlsəf oğlu Hüseynova həvalə edilib.

