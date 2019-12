Günün ulduz falı - 4 DEKABR

Qoç - Diqqəti işə cəlb etməklə uğurlar əldə etmək olar. Danışıqlar aparmaq, əməkdaşlığa başlamaq və işgüzar səfərlər üçün münsib gündür. İş partnyorlarınızla fikir ayrılıqları mümkündür. Lakin yekdil mövqeyə gələ biləcəksiniz. Həyat potensialı yüksək səviyyədə olacaq, ovqatınız pis olmayacaq.

Buğa - siz bu çətin gündə qarşısına qoyduğu məqsədlərə çata bilən azsaylılara aidsiniz. Hər şey sizin inadkarlığınızdan asılıdır. Hamının və hər şeyin əleyhinizə olduğu bir vaxtda da təslim olmursunuz. Bu, effektli taktikadır. Lakin bununla özünüzə düşmən qazanmaq riskinə gedirsiniz.

Yaxınlarınızla istənilən söhbəti ciddi tonda aparmaq lazımdır. Bu gün zarafatların düzgün başa düşülməyəcəyi ehtimalı var. Pul üstündə mübahisələr istina olunmur. Bu məsələdə bir qədər güzəştə getmək pis olmaz.

Əkizlər - Çətin vəziyyətdən qalib kimi, yalnız çətinliklərdən qorxmayan və açılmayan qapını dəfələrlə döyməyə hazır olan adamlar çıxa biləcəklər. İstənilən məqsədə çatmaq üçün böyük enerji sərfi tələb olunur. Yalnız həyat potensialının yüksək olması sayəsində səhhətlə bağlı problemlərdən yayınmaq mümkündür.

Xərçəng - yeknəsək və darıxdırıcı gündür. Həyatınıza müxtəliflik gətirmək, ərafdakıları "oyatmaq" istəsəniz də, bu, yaxşı heç nə vermir. Sizin ideyalarınız yalnız mənfi reaksiya doğuracaq. Yaradıcılıq potensialınızı ortaya qoymaq çox çətindir. Çünki sizdən başqa heç kim fikirlərinizin həyata keçirilməsinin mümkünlüyünə inanmır.

Şəxsi münasibətlərlə yaxşılığa doğru dəyişikliklər ola bilər. Təşəbbüskarlığa tələsməyin. Bu gün qətiyyətli hərəkətlər yox, ehtiyatlılıq tələb olunur. Səfərlərdə də ehtiyatlı olun. Yolda zədələr və naxoşluq mümkündür.

Şir - gün çoxsaylı çətinlik və sınaqlar gətirəcək. Gününüz çətin keçəcək. Sevindirici bircə şey var - yanınızda bel bağlanası adamlar yox deyil. Yaxınlarınızla qarşılıqlı anlaşma qaydasında olacaq, həmkarlarınız köməklik göstərməkdən imtina etməyəcək, hətta təsadüfi tanışlarınız da imkan düşdükcə sizi dəstəkləyəcəklər.

Səfərlər uğursuzluq vəd edir. İşgüzar görüşlər də ümidlərinizi doğrultmayacaq. Maliyyə mənzərəsi kədərlidir. Başa düşəcəksiniz ki, son vaxtlar imkanlarınızı, olduğundan yüksək qiymətləndirirsiniz. İş yerini dəyişmək və ya uzunmuddətli müqavilələr imzalamaq üçün əlverişsiz gündür.

Qız - hətta kimsə özündə bir balaca əmək entuziazmı tapsa belə, təkbaşına hünər göstərməli olacaq. Bu isə uğur şanslarını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Enerjili həmfikir tapmaq ehtimalı isə yox dərəcəsindədir.

Bekarlığa meyllilik şəxsi həyata da təsir edəcək. Bu günə təyin olunmuş görüşlər boş səbəblər üzündən təxirə salınacaq, təşəbbüslər isə soyuq qarşılanacaq. Əvəzində axınla getmək və bekarlıqdan həzz almaq olar.

Tərəzi - öz tənbəlliyinizlə mübarizə aparmalı olacaqsınız. Bu gün işgüzar aktivlik aşağı səviyyədədir, həllini gözləyən vəzifələr isə az deyil. Köməkçiləriniz etimadı doğrultmayacaq və başa düşəcəksiniz ki, hər şeyin öhdəsindən özünüz daha yaxşı gələ bilərsiniz. Odur ki, döyüşkən ruha köklənin və özünüzə tez-tez xatırladın ki, əməklərinizin mükafatı özünü çox gözlətməyəcək.

Yaşlı qohumlarınızla münasibətlərə diqqət yetirmək məsləhətdir. Bu gün onlara qayğınız xüsusilə lazımdır. Günün ikinci yarısı ailənizin yanında sakit istirahət üçün münasibdir.

Əqrəb - Gün əlverişsiz emosional fonu ilə fərqlənəcək. Bu, bir çox münasibələrdə, ilk növbədə, romantik münasibələrdə gərginliyə səbəb olacaq. Sevgililər küsüşəcək, dil tapmaqda çətinlik çəkəcək, qısqanclıq və şübhələrlə bir-birilərinə əziyyət verəcəklər. Barışmaq isə olduqca çətin olacaq.

Oxatan - yeni başlanğıclar üçün əlverişsiz gündür. Lakin köhnə layihələri sona çatdıra biləcəksiniz. Ehtiyatlılıq nümayiş etdirmək lazımdır. Çünki qarşıdakı günlərdə neqativ tendensiyaların təsiri güclənəcək və bununla bağlı probelmlər yarana bilər. Yeni partnyorlarla əməkdaşlığa başlamaq məsləhət deyil. Sizə etibarlı dayaq lazımdır.

Oğlaq - sizi ağır gün gözləyir. Siz çətinliklərə hazır olsanız belə, bu qədər ciddi vəziyyətlə qarşılaşacağınızı qabaqcadan ağlınıza da gətirə bilməzdiniz. Rəhbərlik və işgüzar mühitlə münasibətləriniz korlanacaq. Heç kim problemlərin həllində sizə yardımçı olmaq istəməyəcək.

Gücünüzü toplamağınız lazımdır. Səhvlər yolverilməzdir. Bu, həm iş, həm də şəxsi sahəyə aiddir. Unutmayın ki, hamıdan gizli saxlamağa üstünlük verdiyiniz sirrin üstü bu gün açıla bilər.

Dolça - uğurlu və məhsuldar gündür. Daha çox işləyin və əməyinizin mükafatı sizi məyus etməyəcək. Zəngin fantaziyanız sayəsində başqalarının həll edə bilmədikləri problemlərdən çıxış yolu tapa bilərsiniz.

Şəxsi münasibətlər baxımından çox alverişli gündür. Yaxınlarınızla ünsiyyət və sevgi görüşləri üçün münasibdir. Yeni romanın başlaması mümkündür.



Balıqlar - kifayət qədər çətin gündür. Birbaşa fəaliyyət göstərmək heç cür mümkün olmur, manevrlər etmək, fəndgirliyə əl atmaq lazım gəlir. Təəssüf ki, intriqalar meydanında bədxahlarınız daha yaxşı oynayırlar. İşgüzar danışıqlar üçün münasib gün deyil.

Sizə təzyiq göstərmək istəyən yaxın adamlarla dil tapmaq xeyli çətindir. Maraqlarınızı müdafiə etmək üçün kifayət qədər sərt davranmaq lazım gələcək. Yaşlı nəslin nümayəndələri ilə münaqişələr mümkündür.

