Sosial şəbəkələrdə şəhid kapitanımızın övladı ilə son görüşünün videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təsirli görüntülər qısa zamanda minlərlə insan tərəfindən paylaşılıb.

Şəhid kapitanımız Zamiq Mahmudovun övladı ilə söhbəti görənlərin ürəyinə dağ çəkib.

Övladını sonuncu dəfə qucağına alan Zamiq Mahmudov vətənin keşiyində xidməti vəzifəsini yerinə yetirən zaman şəhid olub.

Şəhidimiz doğulduğu Sadan kəndində torpağa dəfn olunub. Ondan geriyə bizə əmanət qalan isə bu balaca qızcığaz olub.

